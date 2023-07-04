Serdivan Çocuk Akademisi Yaz Okulu başladı

Serdivan Belediyesi Çocuk Akademisi’nin düzenlediği, çocukların keyifli vakit geçirirken yeni deneyimler de kazanabileceği ücretsiz Yaz Okulu’nda dersler başladı.

Serdivan Belediyesi Çocuk Akademisi tarafından düzenlenen Yaz Okulu’nda dersler başladı. Kayıtların her hafta yenilendiği ve 4 hafta boyunca devam edecek olan atölyelerde, kağıttan oyuncak, müzikli matematik, belgesel, masal, ebeveyn-çocuk rehberlik, geri dönüşüm, sanat, kapı süsü gibi dersler verilecek. 3-30 Temmuz arası devam edecek olan Yaz Okulu’nda Kur’an-ı Kerim eğitiminin de verilecek. Ayrıca aileler de veli-aile seminerlerine katılarak çocukların atölyede oldukları saatlerde kaliteli vakit geçirebilecek.