Serdivan'da 'Hoş Geldin Bebek' hediyesi

Serdivan Belediyesi’nin projelerinden biri olan ’Hoş Geldin Bebek’ çerçevesinde hazırlanan hediye paketi ilçede dünyaya gelen her bebeğe ulaştırılıyor.

Serdivan Belediyesi, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan hediye paketleriyle bebeklerin temel ihtiyaçlarına destek olurken, anne ve babaların da mutluluklarını paylaşıyor. Hediye paketlerinin içinde; bez, ıslak mendil, şampuan, vücut losyonu, tırnak makası, ateş ölçer gibi bebek hijyen ürünlerinin yanı sıra fotoğraf albümü ve Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar’ın da yeni doğan bebeğe ve ailesine hitap eden mektubu yer alıyor.

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından Serdivan İlçe Nüfus Müdürlüğünden alınan bilgiler eşliğinde hazırlanan paketler, gerek hastanede gerekse evlerinde ailelere teslim ediliyor. Serdivan Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Ekim ayı içinde 155, 2022 yılının ilk 10 ayı içerisinde ise bin 295 bebeğe Hoş Geldin Bebek paketi ulaştırıldı.