Serdivan'da 'Hoş Geldin Bebek' hediyesi

Serdivan Belediyesi’nin projelerinden biri olan ’Hoş Geldin Bebek’ kapsamında hazırlanan hediye paketi ilçede dünyaya gelen her bebeğin ailesine ulaştırılıyor.

Serdivan Belediyesi, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan hediye paketleriyle bebeklerin temel ihtiyaçlarına destek olmak amaçlanırken, anne ve babaların da mutlulukları paylaşılıyor. Hediye paketlerinin içinde; bez, ıslak mendil, şampuan, vücut losyonu, tırnak makası, ateş ölçer gibi bebek hijyen ürünlerinin yanı sıra fotoğraf albümü ve Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar’ın da yeni doğan bebeğe ve ailesine hitap eden mektubu yer alıyor.

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından Serdivan İlçe Nüfus Müdürlüğünden alınan bilgiler eşliğinde hazırlanan paketler evlerinde ailelere teslim ediliyor. Serdivan Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre, Ekim ayı içinde 140 bebeğe Hoş Geldin Bebek paketi ulaştırıldı.