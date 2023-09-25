Serdivan'da 5 mahallenin içme suyu altyapısı yenileniyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Serdivan ilçesinde başlattığı hat yenileme çalışmaları çerçevesinde 5 mahalleye hizmet veren 2 bin 500 metrelik içme suyu hattını yeni yüzüne kavuşturacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Serdivan Kazımpaşa, Uzunköy, Kuruçeşme, Selahiye ve Meşeli mahallelerine uzun yıllardan beri hizmet veren 2 bin 500 metrelik içme suyu hattını yeniliyor. Sıklıkla arızalanması nedeniyle su kayıplarına ve kesintilere neden olan hat ekiplerin aralıksız çalışmaları ile kısa sürede yenilenecek. Böylelikle hat üzerindeki çalışmalar tamamlandığında bölge halkı kesintisiz su ile buluşurken aynı zamanda kayıpların önlemesi ile de ciddi oranda su tasarrufu sağlanacak.