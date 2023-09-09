Serdivan'da Anadolu buluşması

Serdivan Belediyesi Hemşehri Geceleri tüm hızıyla devam ediyor. Anadolu Buluşması Serdivan Millet Bahçesi’nde bu akşam saat 19.00’da başlayacak.

Serdivan Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen Serdivan Hemşehri Geceleri programları Balkan Rumeli ve Karadeniz Buluşmasının ardından Anadolu Buluşması ile devam ediyor. Yapılan açıklamada; Ağrı, Ardahan, Elazığ, Erzurum, Kars, Gaziantep, Iğdır, Muş ve Van illerinin tanıtımlarının yapılacağı programda vatandaşların konserler ve etkinliklerle unutulmaz bir gece yaşayacağı ifade edildi.

Geleneksel hale getirilmeye çalışılan Hemşehri Geceleri ile Serdivan’ın çok kültürlülüğün yansıtılacağı kaydedildi. Serdivan Millet Bahçesi’nde 9 Eylül Cumartesi saat 19.00’da başlayacak olan şenlikte Dilek Şimşek, Dengbej Özcan Celali, Aşık Zeki Erdali, Aşık Orhan Üstündağ ve Vahit Kurt’un Sıra Gecesi ekibi sahne alacak. Kars Kafkas Halk Oyunları Ekibi, Erzurum Bar Ekibi ve Yerel Ürünler Stantlarının da yer alacağı ücretsiz programa tüm vatandaşlar davet edildi.