Serdivan'da Asfalt çalışmaları devam ediyor

Serdivan Belediyesi, devam eden asfalt sezonunda çalışmalarına hız kesmeden sürdürüyor.

Fen İşleri Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre, ekiplerin belirlenen plan ve program dahilinde ilçenin her noktasında asfaltlama, yama, kaldırım düzenleme ve bordür yenileme çalışması yaptığı belirtildi. Kuruçeşme Mahallesi’nde asfalt çalışmasını sürdüren ekiplerin diğer yandan Aralık ve Yazlık Mahallelerinde asfalt öncesi kazım işlemi biten sokaklara sıcak asfalt serimi gerçekleştirdiği ifade edildi.

Ekipler tarafından Yazlık Mahallesi ve Aralık Mahallesi’ni birbirine bağlayan Boylan Sokak’ta yapılan çalışmaların ardından, modernize edildiği, yaya ve araç trafiğine uygun hale getirildiği dile getirildi.