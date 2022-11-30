Serdivan'da çocuklar mobil oyun tırı ile eğlenecek

Çocuklara yönelik eğitim faaliyetleriyle birçok branşta hizmet veren Serdivan Belediyesi, ‘Toy Mobil Oyun Tırı’ ile her gün farklı bir mahallede çocuklarla çeşitli oyunlarla buluşturacak.

Hazırlanan ‘Toy Mobil Oyun Tırı’ ile her gün farklı bir mahallede minikler misafir edilerek, basket atma, buz hokeyi, çekiçle vurma ve şişme oyun alanı gibi birbirinden keyifli oyuncaklarla doyasıya eğlendirilecek. Konuyla ilgili Serdivan Belediyesi’nden yapılan açıklamada, uygulamanın ilçenin 24 mahallenin tamamında yapılacağı belirtildi.