Serdivan'da Emir Şamur ve Echo Masta rüzgarı

Serdivan Belediyesi’nin düzenlediği Okula Dönüş Şenliği, dolu dolu geçen üç günün ardından genç sanatçılar Emir Şamur ve Echo Masta konseri ile sona erdi.

Serdivan Belediyesi, üniversiteli gençlere yönelik düzenlediği ve üniversite eğitimi için şehre gelen öğrencilere yönelik gerçekleştirilen “Okula Dönüş Şenliği”ni birçok etkinlikle taçlandırdı. 6-7-8 Ekim 2023 tarihlerinde Serdivan’da bulunan iki AVM arasındaki alanda düzenlenen, üç günde onlarca farklı etkinlik ve konserlerin yer aldığı Okula Dönüş Şenliği’nin son programı ise Emir Şamur ve Echo Masta konseri oldu.

Sanatçıların söylediği birbirinden güzel şarkılar gençlerin büyük beğenisini topladı. Gençler şarkılara hep bir ağızdan eşlik ederken, gece boyunca süren müzik şöleni coşku içinde geçti. düzenlenen Gençlik Şenliği’nde, “VR Sanal Gerçeklik, 360 Derece Selfie, Jenga, Rodeo, Langırt, Ayak Tenisi, Balta Dart, DJ Performansı" ve de Çağla Horlar, Fatma Baba, Emir Şamur ve Echo Masta konserleri ile gençler unutulmaz üç gün yaşadı.