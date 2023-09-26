Serdivan'da sinema keyfi devam ediyor

Serdivan Belediyesi, Açık Hava Sinema Günleri ile yaz boyunca farklı bir noktada Serdivanlıları beyaz perde ile buluşturuyor.

Açık hava sinema etkinlikleri geçtiğimiz hafta sonu, Bahçelievler Mahalle Meydanı ve Serdivan Millet Bahçesi’nde düzenlenen program ile devam etti. Ödüllü animasyon filmlerinden Madagaskar ve Moana’nın gösterimlerine çocuklar ve aileleri yoğun ilgi gösterdi. Etkinlikte Serdivan Belediyesi tarafından vatandaşlara patlamış mısır ikram edildi. Bahçelievler Mahalle Meydanı ve Serdivan Millet Bahçesi’nde kurulan dev ekranda film izlemenin keyfini yaşayan çocuklu aileler açık havada doyasıya keyif yaşadı. Bu etkinlikten dolayı Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar’a teşekkür eden Serdivanlılar çok güzel bir gece yaşadıklarını belirttiler.