Serdivan'da vergi ödemelerinde kolaylık

Serdivan Belediyesi vergi ödemeleri döneminde vatandaşların işini kolaylaştıracak uygulamaları devreye soktu.

Serdivan Belediyesi, vezneleri dışında da ödeme yapılabileceğini, ödeme yapmak isteyenlerin www.serdivan.bel.tr üzerinden kolaylıkla işlem yapabilecekleri sistemi devreye aldı. Hususa ilişkin yapılan açıklamada, “E-belediye sekmesini seçtiğinizde karşınıza çıkacak hızlı sorgulama bölümünden TC kimlik numaranız ve doğum tarihinizle bir arama yaparak ödenecek tutara ulaşabilmeniz mümkün. Ayrıca internet erişimi olmayan vatandaşlar, 25-26 Kasım tarihlerinde belediye vezneleri açık olup buradan da ödeme yapabilecek” ifadeleri yer aldı.