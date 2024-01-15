Serdivan'da zabıta ekiplerinden market ve fırınlara denetim
Serdivan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, ilçe merkezinde bulunan temel gıda ve tüketim ürünlerinin satıldığı marketler ile unlu mamuller üzerine faaliyet gösteren işletmelere yönelik denetim gerçekleştirdi.
Serdivan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, ilçe merkezinde bulunan temel gıda ve tüketim ürünlerinin satıldığı marketler ile unlu mamuller üzerine faaliyet gösteren işletmelere yönelik denetim gerçekleştirdi.
Zabıta ekipleri, imalathanelerin temizliğini, ham maddelerin saklanma koşullarını, ürünlerin son kullanma tarihlerini, ekmeklerin gramajlarını ve ürünlerin fiyat etiketlerini denetledi. Ekipler, toplum ve insan sağlığını tehdit edebilecek unsurları ortadan kaldırmak amacıyla gerçekleştirilen denetimlerin aralıksız devam edeceğini belirtti.