Serdivan'daki okullarda dezenfekte çalışması
Serdivan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçede bulunan ve özel eğitim veren okullarda dezenfekte çalışması gerçekleştirdi.
Serdivan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçede bulunan ve özel eğitim veren okullarda dezenfekte çalışması gerçekleştirdi.
Özel dezenfektan ürünlerin kullanıldığı uygulamada elle temas edilen bütün alanlar ilaçlanarak titiz bir şekilde temizlendi. Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; öğrencilere daha sağlıklı ve hijyenik eğitim ortamı sunmaya yönelik yapılan dezenfekte çalışmasına aralıksız olarak devam edileceği bilgisi verildi.