Serdivan'dan Kızılay'a tam destek

Serdivan Belediyesi azalan kan stoklarına Kızılay Kan Merkezi ile birlikte düzenlediği “Kan ver Hayat Kurtar” kampanya ile destek oldu.

Serdivan Belediyesi Hizmet Binası önüne kurulan kan aracında görevliler gün boyu gönüllü bağışçıları misafir etti. Vatandaşların yanı sıra meclis üyeleri, belediye çalışanları da kan kampanyasına destek oldu. Programa Kaymakam Ali Candan, Belediye Başkan Yardımcısı Selvet Karaoğlu, İlçe Sağlık Müdürü Ömer Balcı, İlçe Jandarma Komutanı Nuri Çiftçi, AK Parti Serdivan Kadın Kolları Başkanı Siber Bacı, AK Parti Serdivan İlçe Başkan yardımcıları ve Serdivan Belediyesi Meclis Üyeleri katıldı.

Kan ihtiyacının özellikle hastalar başta olmak üzere şifa bekleyen tüm vatandaşlar için önemli olduğunu dile getiren yetkililer, verilen her ünite kanın en az üç kişinin yaşama tekrar tutunmasına vesile olduğunu ifade ederek; azalan kan stoklarının tekrar eski seviyelerine ulaşması için herkesi gönüllü kan bağışçısı olmaya davet ettiler.