Serdivan Fikir ve Sanat Akademisi'nde dersler devam ediyor

Serdivan Fikir ve Sanat Akademisi’nde Yapay Zekadan Dijital Tasarıma, Psikolojiden Siyaset Bilimine 20 farklı ders ile başlayan Güz Döneminde dersler devam ediyor.

“Filistin Konuşmaları” çerçevesinde her Pazartesi günü saat 19.00’da Filistin Meselesi farklı bir boyutu ile ele alınıyor. Alanında uzman akademisyenler tarafından verilen derslere yoğun ilgi gösteriliyor. Şehrin Akademisi bu dönem açılış dersini iki rektör hocanın katılımı ile gerçekleştirmişti. Şehrin üniversitelerinden deneyimli, alanında uzman akademisyenlerini ağırlayan Serdivan Fikir ve Sanat Akademisi farklı alanlarda dersler ile öne çıkıyor.

Serdivan Fikir ve Sanat Akademisi’nin açıkladığı takvime göre 20 farklı isim, 20 ders başlığıyla 5 hafta sürecek akademi programında, başvurusu kabul edilen katılımcılarla buluşacak. Gökhan Atalı, Fatma Zehra Toçoğlu, İsmail Talha Duman, Nurhak Gürel, Mehmet Rakipoğlu, Tuncay Kardaş, Songül Ergün, Cem Özkurt, Servet Kızılay, Rahmi Karakuş, Orhan Altuğ, Ersin Berk, Mehmet Kaya, Selda Kavas Afacan, Köksal Şahin, Soner Duman, Ayhan Koçkaya, Tuba Marmara, Kadriye Kobak, Özge Sena Kocacık Şahin gibi alanında uzman isimler, Akademi’nin 2023 - 2024 Güz Döneminde yer alırken detaylı bilgiye fikirvesanatakademisi.org üzerinden ulaşılabileceği ifade edildi.