Serdivan halk eğitim kursları başladı

Serdivan Halk Eğitim Merkezi’nde kursların açılış programı yapıldı.

Serdivan Belediyesi ile Serdivan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokol çerçevesinde halk eğitim merkezlerinde kurs açılışı gerçekleşti. Meslek edindirme ve hobi kurslarında 164 farklı branştaki eğitimlere 2 bin 814 kişi başvuru yaptı. Başvuruların devam ettiği merkezde yeni dönemde birçok alanda kurs açıldığını ifade eden Serdivan Halk Eğitim Merkezi (HEM) Müdürü Erhan Kantere, okuma-yazma, hobi ve meslek edindirme kategorilerinde birçok dalda eğitimlerin başladığını belirtti.