Serdivan'ın güçlü altyapı ağına yeni yağmursuyu hattı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, yenilenen yüzüyle bölge halkına hizmet vermeye başlayan Sivritepe Caddesi’nin altyapısını, SASKİ tarafından imalatı tamamlanan yeni yağmursuyu hattı ile garanti altına aldı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Serdivan Kemalpaşa Mahallesi Sivritepe Caddesi’nde başlattığı çalışmaları kısa sürede tamamlayarak bölgenin güçlü altyapı ağını yeni yağmursuyu hattı ile genişletti. Yeni yağmursuyu hattı sayesinde üst yapısı yenilenen caddede yoğun yağışlarda dahi su taşkını ve benzeri olumsuzluklar yaşanmayacak.

Kısa sürede tamamlanan yeni hat çalışmaları ile ilgili kurum tarafından yapılan açıklamada, “Özellikle sürücüler tarafından yoğun olarak kullanılan Sivritepe Caddesi’nin yenilenen üstyapısına yakışır şekilde yeni yağmursuyu hattını bölgeye kazandırdık. Yoğun yağışlarda özellikle tepelerden gelerek düz kısımlarda biriken sular artık sürücüler ve yayalar için sorun olmaktan çıkacak. 150 metrelik yeni yağmursuyu hattındaki çalışmalarımızı kısa sürede tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Bölge halkına hayırlı olsun” ifadeleri kullanıldı.