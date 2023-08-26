Serdivan Millet Bahçesi'nde sinema keyfi

Serdivan Belediyesi tarafından düzenlenen açık hava film gösterimi etkinliği çerçevesinde vatandaşlar Tosun Paşa adlı filmi izledi.

Serdivan Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Serdivan Millet Bahçesi’nde gerçekleştirilen etkinliğe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Film gösterimi öncesinde vatandaşlara patlamış mısır ikramında bulunuldu. Etkinlik için Serdivan Millet Bahçesi’ne gelen vatandaşlar, kendileri için hazırlanan alanlara yerleştikten sonra, Kemal Sunal, Adile Naşit, Akil Öztuna, Şener Şen ve Müjde Ar gibi Türk Sinemasının çınarlarının yer aldığı "Tosun Paşa" adlı filmin seyir keyfini çıkardılar.

Konu ile Serdivan Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada; etkinlik takvimine göre yeni filmlerin gösterimlerine devam edileceği belirtilirken, program çerçevesinde 26 Ağustos Cumartesi akşamı 20.30’da "Yukarı Bak" adlı filmin Serdivan Millet Bahçesi’nde ücretsiz olarak gösterimi yapılacağı ifade edildi.