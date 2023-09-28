Serdivan ulaşımının kritik güzergahı yepyeni bir yüze kavuşuyor

Şehrin merkezinde ve kırsalda tüm ulaşım arterlerini sil baştan yenileyen Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Serdivan için önemli bir geçiş noktası konumunda olan 1200 metre uzunluğundaki 340. Sokak’ı yepyeni bir yüze kavuşturuyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, tüm kırsal bölgelerde ve şehir merkezinde başlattığı ulaşımda dönüşüm çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı ekipleri 7/24 sahada ulaşım ağına güç katmak için mesai harcıyor. Son kazma ise Serdivan’ın ulaşımı için kritik bir lokasyon olan 340. Sokak’ta vuruldu. 1200 metrelik sokakta sil baştan bir yenileme çalışması başlatıldı.

Bu çalışmayla birlikte Serdivan’ın ulaşımı bölgedeki en yoğun mahallelere daha güvenli ve konforlu şekilde bağlanacak. Sıcak asfalt öncesi güzergâhın zemini uzun yıllar güçlü bir hizmet verebilmesi iyileştirildi. 11 bin ton dolgu malzemesi ve 6 bin ton mekanik malzeme olmak üzere toplamda 17 bin ton malzeme kullanıldı. Zemin iyileştirme çalışmaları ile sıcak asfalta hazırlanan grup yolunda 2 bin 500 ton asfalt kullanılacak. Asfalt işlemi sonrası Serdivan’ın ulaşımına güç katacak modern, konforlu ve güvenli bir güzergâh daha şehre kazandırılmış olacak.