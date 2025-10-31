Serenay Sarıkaya ve Akbank'tan yardıma muhtaç hayvanlara destek

Akbank Şehrin İyi Hali projesi, 11’inci yılında da gençleri gönüllülük projeleriyle buluşturmaya devam ediyor. Proje kapsamında Kurtaran Ev Derneği iş birliğiyle düzenlenen etkinliğe, gönüllü gençlerin yanı sıra Akbank Marka ve İletişim Başkanı Beril Alakoç ve Akbank’ın marka yüzü Serenay Sarıkaya da katıldı. Alakoç ve Sarıkaya gençlerle birlikte yardıma muhtaç hayvanların yaşam koşullarına katkı sağlayabilmek için çalıştı.

Gönüllülüğü gençlerin hayatında kalıcı bir alışkanlığa dönüştürmeyi hedefleyen Akbank Şehrin İyi Hali projesi, farklı alanlarda çalışan STK’larla gençleri bir araya getirmeye devam ediyor. Son olarak yardıma muhtaç hayvanlar için buluşan Şehrin İyi Hali gönüllüleri, Kurtaran Ev Yaşam Alanı’nda köpek kulübelerini boyadı, su ve mama kaplarını temizleyip köpekleri gezdirdi. Köpek sahiplenme ve geçici yuva olma üzerine bilgi de alan gönüllülere, Akbank Marka ve İletişim Başkanı Beril Alakoç ve ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya da eşlik etti.

Sarıkaya, "Gönüllülüğün gücünü gösteren bu tür etkinlikler doğaya ve tüm canlılara karşı sorumluluğumuzu hatırlatıyor. Gençlerin topluma fayda sağlayan bu projelerde sorumluluk alması, ellerini taşın altına koyması çok kıymetli. Ben de bugün Kurtaran Ev’de onlara katılmaktan, yardıma muhtaç hayvanlara biraz olsun destek sağlayabilmekten büyük mutluluk duydum. Sevgili Gamze Aral ile hayvan sahiplenme ve birlikte yaşama üzerine güzel bir sohbetimiz de oldu. Tüm gençleri bu iyilik hareketine katılmaya davet ediyorum" dedi.

Konu hakkında değerlendirmede bulunan Akbank Marka ve İletişim Başkanı Beril Alakoç, "Şehrin İyi Hali’nde gençler yalnızca gönüllü değil, aynı zamanda değişimin öncüsü. Projemizle bugüne dek 22 binden fazla gence ulaştık. Sayımızı ve etki alanımızı artırarak iyilik için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.