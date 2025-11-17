Sergen Yalçın, anjiyo operasyonu geçirdi

Beşiktaş Kulübü, Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın bu sabah anjiyo operasyonu geçirdiğini duyurdu.

Sergen Yalçın, anjiyo operasyonu geçirdi
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Beşiktaş Kulübü, Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın bu sabah anjiyo operasyonu geçirdiğini duyurdu.

Siyah-beyazlı kulübün resmi sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Sergen Yalçın, bu sabah başarılı bir anjiyo operasyonu geçirmiştir. Sergen Yalçın’ın en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyor, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" denildi.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb