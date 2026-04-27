Sergen Yalçın'dan kadroda 3 değişiklik

Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında Beşiktaş, sahasında Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geliyor. Siyah-beyazlılarda Teknik Direktör Sergen Yalçın, Ziraat Türkiye Kupası’nda son oynadıkları Corendon Alanyaspor mücadelesinin 11’ine göre 3 değişiklikle sahaya çıktı. Yalçın; sarı kart cezalıları Ersin Destanoğlu ve Amir Murillo’nun yanı sıra Vaclav Cerny’nin yerine Devis Vasquez, Taylan Bulut ve Milot Rashica’ya görev verdi.

Beşiktaş’ın 11’i

Siyah-beyazlılar, Fatih Karagümrük karşısına; Devis Vasquez, Taylan Bulut, Emmanuel Agbadou, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Wilfred Ndidi, Milot Rashica, Orkun Kökçü, Junior Olaitan, El Bilal Toure ve Hyun-Gyu Oh 11’i ile sahaya çıktı.

Kartal’ın yedek kulübesinde ise; Emre Bilgin, Felix Uduokhai, Yasin Özcan, Salih Uçan, Vaclav Cerny, Kristjan Asllani, Devrim Şahin, Cengiz Ünder, Jota Silva ve Mustafa Hekimoğlu yer aldı.

Devis Vasquez, ilk kez 11’de

Beşiktaş’ın Kolombiyalı kalecisi Devis Vasquez, Fatih Karagümrük karşısında siyah-beyazlı formayla ilk resmi maçına çıktı. Ara transfer döneminde İtalya Serie A ekiplerinden Roma’dan kiralık olarak kadroya dahil olan Vasquez, teknik direktör Sergen Yalçın tarafından sarı kart cezalısı Ersin Destanoğlu’nun yerine Fatih Karagümrük karşısında 11’de sahaya sürüldü.

Sergen Yalçın, Süper Lig’de dalya dedi

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Fatih Karagümrük karşılaşmasıyla birlikte siyah-beyazlıların başında 100. Süper Lig maçına çıktı. Beşiktaş’taki ikinci dönemini yaşayan Yalçın, takımıyla 57 galibiyet alırken, 18 beraberlik yaşadı. Deneyimli çalıştırıcı, 24 maçta ise sahadan yenilgiyle ayrıldı. Kartal, Sergen Yalçın yönetiminde 99 lig maçında 193 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde ise 115 gol gördü.

Ersin Destanoğlu, bu sezon ilk kez kadroda yer almıyor

Beşiktaş’ın deneyimli kalecisi Ersin Destanoğlu, bu sezon ilk kez bir maçta kadroda yer almıyor. Sarı kart cezalısı olan Ersin, bu sezon 30’u Süper Lig, 5’i Türkiye Kupası ve 6’sı Avrupa kupaları olmak üzere 41 müsabakanın tamamında kadroda yer alırken 28 mücadelede 11’de başladı ve 90 dakika sahada kaldı. Söz konusu süreçte kalesinde 29 gol gören 25 yaşındaki kaleci, 9 müsabakada da kalesini gole kapadı.

Ersin Destanoğlu bu sezon ligde Konyaspor, Trabzonspor, Fenerbahçe ve Samsunspor maçlarında sarı kart gördü.

Taylan Bulut, yaklaşık 3 ay sonra ilk 11’de başladı

Siyah-beyazlılarda sağ bek Taylan Bulut, yaklaşık 3 ay sonra ilk 11’de müsabakaya başladı. 20 yaşındaki futbolcu, teknik direktör Sergen Yalçın tarafından uzun bir süre sonra Fatih Karagümrük müsabakasında ilk 11’de görevlendirildi. Genç oyuncu, Beşiktaş formasını son olarak 5 Şubat’ta Türkiye Kupası’nda oynanan Kocaelispor karşısında giymişti. Taylan Bulut, bu sezon Beşiktaş formasıyla 9 maçta görev yaptı.

Orkun Kökçü’ye ayın golü ödülü

Trendyol Süper Lig’de Tüpraş Stadyumu’nda Fatih Karagümrük ile oynayacağı mücadele öncesinde; mart ayının en güzel golünü kaydeden Orkun Kökçü’ye, plaket takdim edildi. TFF İstanbul Temsilcisi Gür Onar, Gençlerbirliği’ne attığı gol mart ayının en güzel golü seçilen Orkun Kökçü’ye ödülünü verdi.

Nesrin Baş’a çiçek takdim edildi

Arnavutluk’ta düzenlenen 2026 Avrupa Güreş Şampiyonası’nda kadınlar 68 kiloda altın madalya kazanan milli sporcu Nesrin Baş, Dolmabahçe’de unutulmadı. Fatih Karagümrük müsabakası öncesi saha kenarında milli sporcuya İkinci Başkan Hakan Daltaban ve Asbaşkan Murat Kılıç tarafından çiçek takdim edildi.

De Souza ve Marcelo’ya forma takdim edildi

Geçmiş dönemde Beşiktaş’ta forma giymiş oyunculardan Josef de Souza ve Marcelo Guedes’e maç öncesinde saha kenarında forma takdimi yapıldı. Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Hakan Daltaban ve Asbaşkan Murat Kılıç tarafından Brezilyalı oyunculara forma takdimi yapıldı.