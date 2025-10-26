Sergen Yalçın'dan kadroda 5 değişiklik

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, son oynadıkları Konyaspor maçının 11’ine göre Kasımpaşa müsabakasında 5 değişiklik yaptı.

Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya geliyor. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, son oynadıkları Konyaspor maçının 11’ine göre lacivert-beyazlılar karşısında farklı bir kadro sahaya sürdü. Yalçın, Taylan Bulut, Gabriel Paulista, Milot Rashica, Rafa Silva ve Devrim Şahin’in yerine Gökhan Sazdağı, Tiago Djalo, Cengiz Ünder, Vaclav Cerny ve El Bilal Toure’ye görev verdi.

Beşiktaş’ta sakatlığı bulunan Rafa Silva ile maç eksiği bulunan Demir Ege Tıknaz, kadroda yer almadı.

Beşiktaş, Kasımpaşa maçına şu 11’le çıktı:

"Ersin Destanoğlu, Gökhan Sazdağı, Tiago Djalo, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Wilfred Ndidi, Orkun Kökçü, Cengiz Ünder, Vaclav Cerny, El Bilal Toure ve Tammy Abraham."

Rafa Silva, 32 maç sonra kadroda yok

Siyah-beyazlı ekipte sakatlığı nedeniyle Kasımpaşa müsabakasında kadroda yer almayan Portekizli oyuncu Rafa Silva, 32 maç sonra görev alamadı. Geçtiğimiz sezon ligde oynanan 36 maçın 35’inde oynayan Rafa Silva, sadece cezalı olduğu Sivasspor karşılaşmasında forma giyememişti. Sivasspor mücadelesinin ardından oynanan hem geçen sene hem de bu sene her maçta forma giyen tecrübeli futbolcu, yaşadığı sakatlık nedeniyle Kasımpaşa maçının kadrosundan çıkarıldı.

Bu sezon 9’u Süper Lig, 6’sı Avrupa kupaları olmak üzere 15 maçta forma giyen Rafa Silva, 5 kez rakip fileleri sarsarken 3 de asist yaptı.

El Bilal Toure 2 maç sonra 11’de

Kartal’da sakatlığını atlatan ve takımla birlikte çalışmalara başlayan El Bilal Toure, teknik direktör Sergen Yalçın tarafından 11’de sahaya sürüldü. Siyah-beyazlılarda orta saha oyuncusu Demir Ege Tıknaz ise maç eksiği olduğu sebebiyle müsabakanın kadrosunda yer almadı.

Gökhan Sazdağı, formasına kavuştu

Beşiktaş’ta Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın göreve gelmesinin ardından kadroya katılan Gökhan Sazdağı, Kasımpaşa karşılaşmasında formasına kavuştu. Ligde oynanan Gençlerbirliği mücadelesinde sarı kart cezasından dolayı, Konyaspor erteleme maçında ise statü gereği forma giyemeyen 31 yaşındaki oyuncu, 2 maç sonra 11’deki yerini aldı.

Sergen Yalçın ile Şota Arveladze, 3 bin 656 gün sonra rakip

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ile Kasımpaşa Teknik Direktörü Şota Arveladze, Süper Lig’de teknik direktör olarak 3 bin 656 gün sonra karşı karşıya gelecek. İki teknik adam son olarak 24 Ekim 2015 tarihinde karşılaştı. Sergen Yalçın’ın Sivasspor, Şota Arveladze’nin ise Trabzonspor’un başında çıktığı müsabakada kazanan taraf 2-0’lık skorla Arveladze’nin öğrencileri olmuştu.

İkili arasında oynanan bir diğer müsabakada ise Şota Arveladze, Kasımpaşa ile Sergen Yalçın yönetimindeki Sivasspor ile golsüz berabere kalmıştı.

Taraftarlar yalnız bırakmadı

Siyah-beyazlı taraftarlar, takımlarının Kasımpaşa ile deplasmanda oynadığı mücadele için Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda kendileri için ayrılan bölümü doldurdular. Beyoğlu’nda önceden belirlenen noktada buluşan taraftarlar, toplu şekilde stadyuma giriş yaptılar.