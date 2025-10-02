Sergen Yalçın, Okan Buruk'a karşı üstün

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ile Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk bugüne kadar 9 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Yalçın 5, Buruk da 2 kez galip geldi.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında 4 Ekim Cumartesi günü saat 20.00’de deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak. Son haftalarda performansını yükselten siyah-beyazlılar, bu gidişatını ezeli rakibi karşısında da sürdürmek isterken, ligde 7’de 7 ile başlayan sarı-kırmızılılar ise taraftarının önünde mutlak galibiyet hedefliyor.

Sergen Yalçın ile Okan Buruk 10. randevuda

Bu müsabakayla birlikte Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ile Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da 10. kez rakip olacak. Geride kalan mücadelelerde Yalçın; Gaziantepspor, Sivasspor, Alanyaspor, Yeni Malatyaspor, Beşiktaş ve Antalyaspor’u çalıştırırken, Buruk ise Elazığspor, Gaziantepspor, Rizespor, Başakşehir ve Galatasaray’ın başındaydı.

Söz konusu karşılaşmalarda Sergen Yalçın’ın takımları 5, Okan Buruk’un ekipleri de 2 kez kazandı. 2 maçta ise taraflar 1’er puana razı oldu.

Derbide ilk kez rakip

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, derbide ilk kez rakip olacak. Süper Lig’de 4 kez şampiyonluğa ulaşan Buruk ile 1 kez bu sevinci yaşayan Yalçın, bu defa da bir debide birbirlerine üstünlük kurmak için mücadele edecek.

Sergen Yalçın ile Okan Buruk arasında oynanan müsabakalar şöyle:

Süper Lig - 26 Şubat 2024

(Okan Buruk) Galatasaray: 2 - Antalyaspor: 1 (Sergen Yalçın)

Süper Lig - 21 Kasım 2020

(Sergen Yalçın) Beşiktaş: 3 - Başakşehir: 2 (Okan Buruk)

Süper Lig - 14 Şubat 2020

(Okan Buruk) Başakşehir: 1 - Beşiktaş: 0 (Okan Buruk)

Süper Lig - 18 Ağustos 2019

(Sergen Yalçın) Yeni Malatyaspor: 3 - Başakşehir: 0 (Okan Buruk)

Süper Lig - 19 Mayıs 2019

(Sergen Yalçın) Alanyaspor: 1 - Rizespor: 1 (Okan Buruk)

Süper Lig - 15 Aralık 2018

(Okan Buruk) Rizespor: 1 - Alanyaspor: 1 (Sergen Yalçın)

Süper Lig - 31 Ocak 2015

(Okan Buruk) Gaziantepspor: 1 - Sivasspor: 3 (Sergen Yalçın)

Türkiye Kupası - 28 Ocak 2015

(Okan Buruk) Gaziantepspor: 0 - Sivasspor: 0 (Sergen Yalçın)

Süper Lig - 24 Kasım 2013

(Sergen Yalçın) Gaziantepspor: 3 - Elazığspor: 0 (Okan Buruk)