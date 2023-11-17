Sergi gelirlerini sokak hayvanlarına harcadı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Ayvalık Ayazması’nda Eylül ayında “’Özgürlüğe Yolculuk’ sergisi açan fotoğraf sanatçısı Zeliha Öztürkkan, sergiden elde ettiği geliri Ayvalık Belediyesi Geçici Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nin misafirleri can dostlarına 675 kilogram ’mama’ olarak bağışladı. Barınak gönüllüsü Zeliha Türkkan, kendisine destek veren tüm hayvanseverlere teşekkür etti. Ayvalık Belediyesi Başkan Yardımcısı Erkan Karasu da sanatçının gösterdiği örnek davranışı nedeniyle sanatçıyı kutladı.

Ayvalık Belediyesi Başkan Yardımcısı Erkan Karasu da, sanatçının gösterdiği örnek davranışı kutladığını belirterek, “Zeliha Hanım’ın barınağımıza yaptığı emekleri karşılığı olarak sunduğu can dostlarımız için bağışlamış olduğu mamalar ve gelirinin bize olan katkısından dolayı kendisine çok teşekkür ediyoruz, herkese örnek olacak bir davranış sergiledi. Ayvalıklılar adına çok teşekkür ediyorum. Mamamızı kendimiz üretiyoruz. Ama hayvanseverlerle birlikte böyle emeklerini bize katması da bizi daha çok gururlandırıyor. Kendilerine buradan çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.