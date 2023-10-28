Sergio Oliveira, bu sezon ligde ilk golünü attı

Galatasaray'ın Portekizli futbolcusu Sergio Oliveira, Rizespor maçında attığı golle bu sezon ligdeki ilk golünü kaydetti.

Sergio Oliveira, bu sezon ligde ilk golünü attı
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
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sina pırlanta
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Galatasaray’ın Portekizli futbolcusu Sergio Oliveira, Rizespor maçında attığı golle bu sezon ligdeki ilk golünü kaydetti.

Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında Galatasaray deplasmanda Çaykur Rizespor ile mücadele etti. Sahadan 1-0 galip ayrılan sarı-kırmızılıların tek golünü Portekizli futbolcu Sergio Oliveira kaydetti. Mücadelenin 68. dakikasında sahneye çıkan Oliveira, ceza yayından yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

31 yaşındaki futbolcu böylece bu sezon ligdeki ilk gol sevincini yaşadı. Başarılı futbolcunun UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde de 1 golü bulunuyor.

Karşılaşmaya yedek başlayan Sergio Oliveira, ikinci yarı Kerem Demirbay’ın yerine oyuna dahil oldu.