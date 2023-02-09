Sergio Oliveira ve eşinden çalışmalara destek

Galatasaray’ın Portekizli futbolcusu Sergio Oliveira, eşiyle birlikte Nef Stadyumu’ndaki yardım merkezine gelerek çalışmalara destekte bulundu.

Galatasaray, Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve Türkiye’yi derinden etkileyen depremlerin ardından, başlattığı yardım kampanyası ile toplanan malzemeleri afet bölgelerine göndermeyi sürdürüyor. Bu çalışmalara, sarı-kırmızılıların Portekizli futbolcusu Sergio Oliveira ve eşi de katıldı. Oliveira ve eşi, Nef Stadyumu’ndaki yardım merkezine gelerek yardım çalışmalarına destek verdi.