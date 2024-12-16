Şerife Baldöktü MTAL Öğrencileri Almanya'da Staj Deneyimi Yaşadı

Şerife Baldöktü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alanı öğrencileri, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü Erasmus Akreditasyon Projesi çerçevesinde düzenlenen Mesleki Eğitim Öğrencilerinin kısa dönemli hareketlilik programına katıldı. Öğretmenleri Banu Dal Gaval eşliğinde 24 Kasım - 14 Aralık 2024 tarihleri arasında Almanya'nın Dorsten şehrinde gerçekleştirilen staj programı, öğrenciler için hem mesleki hem de kültürel açıdan önemli kazanımlar sağladı.

Program kapsamında, öğrenciler mesleki gelişimlerini destekleyecek çeşitli deneyimler edinirken, hafta sonlarında düzenlenen gezilerle Almanya'nın Köln, Düsseldorf, Dortmund şehirlerini, Fransa'nın Paris ve Hollanda'nın Amsterdam ile Winterswijk şehirlerini ziyaret ettiler. Bu geziler sayesinde farklı kültürleri tanıma fırsatı bulan öğrenciler, uluslararası bir deneyim kazanmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Program süresince hem teorik hem de uygulamalı bilgileri başarıyla edinen öğrenciler, stajlarını tamamlayarak yurda döndü. Okul yönetimi ve öğretmenleri, öğrencilerin projedeki performanslarından gurur duyduklarını belirterek, bu tür uluslararası projelerin mesleki eğitimde büyük önem taşıdığını vurguladı.

Proje sayesinde öğrenciler, kariyer hedeflerini uluslararası bir vizyonla şekillendirme fırsatı bulurken, kazandıkları deneyimle mesleklerine daha donanımlı bir şekilde hazırlanmış oldular.