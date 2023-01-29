Serik deplasmanından 3 puanla dönen Kocaelispor, zirvedeki yerini korudu

TFF 2. Lig’de deplasmanda Serik Belediyespor’u tek golle mağlup eden Kocaelispor, liderlik koltuğundaki yerini korudu.

TFF 2. Lig ekibi Kocaelispor, bugün oynanan 22. hafta maçında Serik Belediyespor’a konuk oldu. İsmail Oğan stadında oynanan müsabakada hakem Abdullah Volkan Aydın düdük çaldı. Maça etkili başlayan Kocaelispor, 18. dakikada Cem Ekinci’nin ayağından bulduğu golle 1-0 öne geçti. Karşılaşmanın karşılıklı ataklarla geçen ikinci yarısında ise gol sesi çıkmayınca Körfez ekibi, 3 puanı hanesine yazdırmayı bildi. Puanını 48’e yükselten Kocaelispor, haftayı en yakın rakibi Bucaspor 1928’in 3 puan önünde kapatmayı başardı. Ev sahibi Serik Belediyespor ise 31 puanla 9. sırada kaldı. Sıradaki maçında lider Kocaelispor, 4 Şubat Cumartesi günü Sarıyer’i konuk edecek.