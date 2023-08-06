Serinlemek için girdiği barajda kaybolan genci arama çalışmaları sürüyor

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde serinlemek için girdiği barajda kaybolan genci arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Serinlemek için girdiği barajda kaybolan genci arama çalışmaları sürüyor
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Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde serinlemek için girdiği barajda kaybolan genci arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Olay, saat 16.00 sıralarında Kurtboğazı Barajı’nda meydana geldi. Ailesiyle birlikte piknik yapmaya giden Emre Y., bir süre sonra serinlemek için baraja girdi. Arkadaşlarıyla yüzerken akıntıya kapılan Emre Y., gözden kayboldu. Ailesi ve arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan Sualtı Arama Kurtarma Ekipleri ve dalgıç polisleri, kaybolan genci bulmak için arama başlattı. Emre Y.’yi arama çalışmaları devam ediyor.