Serinlemek için göle giren çocuk 14 yaşındaki boğuldu

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde serinlemek için göle giren 14 yaşındaki çocuk boğularak yaşamını yitirdi.

Olay, saat 17.45 sıralarında Kırkpınar Mahallesi Melih Kibar Caddesi kıyısında meydana geldi. Irak uyruklu Mizhar ailesi, sıcak havadan bunalarak serinlemek amacıyla Sapanca Gölü kıyısına geldi. Aile bireyleri ve arkadaşlarıyla birlikte göle giren Omar Abdullatif Mizhar (14), birkaç çocukla birlikte el ele tutuşarak gölde ilerlemeye başladı. Ancak bir süre sonra çocuklar panik yaşayarak boğulma tehlikesi geçirdi. Çevredeki vatandaşlar, durumu fark ederek göle girip çocukları sudan çıkarırken, Omar Abdullatif Mizhar kısa sürede gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekiplerinin yanı sıra polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD ekipleri botla gölde arama çalışması başlatırken, vatandaşlar da çalışmalara destek verdi. Kısa süre sonra talihsiz çocuğun cansız bedenine, suya girdiği noktadan yaklaşık 10 metre açıkta ulaşıldı. Sudan çıkarılan Mizhar’a olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulansla Sapanca İlçe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

14 yaşındaki Omar Abdullatif Mizhar’ın cenazesi hastane morguna, ardından otopsi işlemleri için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Ön Otopsi Merkezi’ne gönderildi. Konu ile alakalı inceleme başlatıldı.