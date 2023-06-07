Serinlemek için suya girdi boğulma tehlikesi yaşadı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde serinlemek için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçiren 14 yaşındaki çocuk vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Serinlemek için suya girdi boğulma tehlikesi yaşadı
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Sakarya’nın Karasu ilçesinde serinlemek için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçiren 14 yaşındaki çocuk vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Yalı Mahallesi’nde serinlemek için denize giren üç arkadaştan 14 yaşındaki M.A.S boğulma tehlikesi geçirdi. Durumu fark eden çevredekiler suya girerek çocuğu bulunduğu yerden kıyıya çıkardı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında çocuğu hastaneye sevk etti.