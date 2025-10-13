Serkan Güneş Silivri İlçe Tarım ve Orman Müdürü Olarak Göreve Başladı
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen son atamalar kapsamında, Silivri İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevine vekâleten Serkan Güneş atandı. Güneş, 13 Ekim 2025 tarihi itibarıyla yeni görevine resmen başladı.
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen son atamalar kapsamında, Silivri İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevine vekâleten Serkan Güneş atandı. Güneş, 13 Ekim 2025 tarihi itibarıyla yeni görevine resmen başladı.
Silivri İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “İlçe Müdürümüz Serkan Güneş’e yeni görevinde başarılar diler, ilçemiz tarım ve hayvancılığına önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz.” ifadeleri yer aldı.
Silivri’nin tarımsal üretim potansiyelinin gelişmesine yönelik projelerde aktif rol alması beklenen Güneş’in, üreticilerle yakın temas kurarak yerel tarımın güçlendirilmesi yönünde çalışmalar yürütmesi hedefleniyor.