Serkan Gür: 'Öğrencilerimizin üreten ve mutlu bir birey olarak yetişmesini arzu ediyoruz'

Özel Eğitim konulu değerlendirme toplantısı, İl Millî Eğitim Müdürü Serkan Gür’ün başkanlığında Nilüfer Duyum İşitme Engeliler Ortaokulunda gerçekleştirildi. Toplantıya Nilüfer İlçe Millî Eğitim Müdürü Mustafa Muharrem Tüfekci, Bursa genelindeki özel eğitim okulları ile RAM ve BİLSEM müdürlerinin yanı sıra özel eğitim hizmetlerinden sorumlu il ve ilçe MEM şube müdürleri katıldı.

Özel eğitim okullarının müdürleriyle bir araya gelen ve özel gereksinimli öğrencilerin birinci öncelikleri olduğunu belirten Bursa İl Millî Eğitim Müdürü Serkan Gür, yapılan tüm çalışmalarda özel gereksinimli öğrencilerin önündeki engelleri kaldırmayı, eğitim imkânlarını artırmayı hedeflediklerini söyledi.

Toplantıda konuşan Serkan Gür, “Öğrencilerimizi, birey için hazırlanmış eğitim programları ile özel yöntem ve araç gereç kullanarak ilgileri, ihtiyaçları, yetenekleri ve yeterlilikleri doğrultusunda akademik olarak üst öğrenime hazırlarken; diğer yandan da iş ve meslek alanlarına ve hayata en iyi şekilde hazırlanmaları için çaba sarf ediyoruz. Bursa’da özel gereksinimli öğrencilerimizin üreten ve mutlu bir birey olarak yetişmesini arzu ediyoruz. Bu okullarımızın, öğrencilerimizin yanı sıra velilerimiz için de çok önemli bir yeri var” dedi.

Öğrencilerin sağlığı ve mutluluğunun kendileri için çok önemli olduğunu ifade eden Serkan Gür, “Her çocuğu kendi çocuğumuz gibi kabul ediyoruz. Sevgi dolu bir davranışınızın, bir gülüşünüzün çocuğun hayatını değiştireceğine inanıyorum. Geleceğimizin teminatı çocuklarımız bizlere emanet” diye konuştu.