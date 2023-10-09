Serpil Timuray, 'HERoes: 100 Üst Düzey Kadın Yönetici 2023' listesinde 12'nci sırada

Vodafone Grubu Dünya İcra Kurulu Üyesi ve Avrupa CEO’su Serpil Timuray, iş hayatında kadın temsiliyetini artırmak ve işyerinde çeşitliliği teşvik etmek için yaptıkları çalışmalarla örnek gösterilen kadın liderlerin sıralandığı global ‘HERoes: 100 Üst Düzey Kadın Yönetici 2023’ listesinde 12’nci sırada yer aldı.

Vodafone Grubu Dünya İcra Kurulu Üyesi ve Avrupa CEO’su Serpil Timuray, YouTube tarafından desteklenen, uluslararası düzeyde kadınların iş hayatında temsiliyetini artırmak ve işyerinde çeşitliliği teşvik etmek konusunda yaptıkları çalışmalarla örnek gösterilen kadın liderlerin sıralandığı ‘HERoes: 100 Üst Düzey Kadın Yönetici 2023’ listesinde 12’nci sırada yer aldı. Listeye, kendi kariyerlerinde önemli başarılara imza atmanın yanı sıra işyerinde cinsiyet eşitliğinin artması için çalışan ve kadın çalışanların kariyerlerinde yükselmesine destek olan kadın liderler seçiliyor.

Tüm dünyada kadınların kariyerlerinde yükselmesi için çalışıyor

Yapılan açıklamaya göre, Ocak 2014’ten bu yana Vodafone Grup Dünya İcra Komitesi Üyesi ve Ekim 2018’den bu yana Vodafone Grubu Avrupa Bölge CEO’su olan Serpil Timuray, aynı zamanda Vodafone Grubu’nun Hollanda, Avustralya ve Hindistan’daki şirket ortaklıklarından ve 48 ülkede varlık gösteren Vodafone Ortak Pazarlarından sorumlu bulunuyor.

Timuray, operatörün işgücü ve yönetim kadrosunda kadın çalışan sayısının artırılması için önemli çalışmalara imza atıyor. Liderlik ettiği Vodafone Avrupa Bölgesi’nde 2025’e kadar kadın yönetici oranının yüzde 40’a yükseltilmesini hedefliyor.

Timuray, 2014 yılından bu yana Vodafone Grubu’nun Herkes İçin Dahiliyet Komitesi’ne de liderlik ediyor. Bu komite, operatörün faaliyet gösterdiği ülkelerde işyerinde çeşitlilik ve dahiliyeti artırmaya yönelik programların ve toplumda kadınların desteklenmesine yönelik hizmetlerin geliştirilmesini koordine ediyor. Timuray’ın 2017 yılında Vodafone Grubu’nun gelişmekte olan pazarlarında başlattığı ‘Connect’ programı, kadınların mobil teknolojilerle ekonomik ve sosyal hayata kazandırılmasını, böylece 2025 yılına kadar cinsiyet uçurumunun önemli ölçüde kapatılmasını hedefliyor. Proje sayesinde bugüne kadar Afrika ve Türkiye’de 20 milyon kadının daha teknolojiyle buluşması sağlandı.

Timuray, kadına yönelik şiddetin önlenmesi konusunda da önemli çalışmalar yapıyor. Timuray’ın liderliğinde geliştirilen ve 13 ülkede kullanıma sunulan Bright Sky mobil uygulaması, şiddete maruz kalan kadınların acil yardım çağrısı yapmasına yardımcı oluyor. Uygulama bugüne kadar yaklaşık 800 bin kez indirildi.

Diğer yandan, Timuray’ın Eylül 2021’den bu yana kurucu başkanlığını yürüttüğü ChangeTheFace Birliği, dünyanın önde gelen teknoloji şirket ve kuruluşlarının, danışmanlık firmalarının ve sivil toplum kuruluşlarının teknoloji sektöründe çeşitlilik ve eşitliğin sağlanması için birlikte çalışmasını teşvik ediyor. Birlik üyeleri, çeşitlilik ve dahiliyet alanındaki en iyi uygulamaları ve içgörüleri paylaşıyor, ortak inisiyatifler konusunda işbirliği yapıyor ve sektör genelinde değişimi sağlamak üzere tek ses olarak hareket ediyor. Timuray, bu çalışmalarıyla, Şubat 2022’de Mobil Dünya Kongresi’nde ‘Teknolojide Çeşitlilik Üstün Başarı Ödülü’ne layık görüldü. ‘ChangeTheFace’ hareketi, Türkiye’de de “Ben Varım” mottosuyla uygulanıyor ve her alanda “Ben Varım” diyen kadınları desteklemek üzere çalışmalar yürütülüyor.

Timuray, kadın çalışanların desteklenmesine yönelik bireysel faaliyetlerini de aralıksız sürdürüyor. Bugüne kadar Türkiye’de ve yurtdışında çok sayıda kadın yöneticiye mentorluk yapan Timuray, aynı zamanda Türkiye’nin farklı illerinde lisans eğitimi görmekte olan kız öğrencilere de mentorluk yapıyor. Timuray, düzenli olarak katıldığı global etkinliklerde yaptığı konuşmalarla da çeşitlilik ve dahiliyet konusunun önemine dikkat çekiyor.