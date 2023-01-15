Sertdemir: '2021'de Türkiye'de gazete ve dergi sayısı bir önceki yıla göre yüzde 6 azaldı'

Medya sektöründe çeşitli çalışmaları bulunan ve farklı alanlarda yazılar kaleme alan Aslı Sertdemir, 2021’de Türkiye’de gazete ve dergi sayısında önceki yıla göre yüzde 6 azaldığını söyledi.

Medya sektöründe kendisine yer bulan ve farklı alanlarda yazılar yazan Aslı Sertdemir, 2021 yılı gazete ve dergi istatistiklerinden bahsetti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) istatistiklerine göre Türkiye’de gazete ve dergi sayısının 2021 yılında bir önceki yıla göre yüzde 6 azaldığını belirten Sertdemir, ‘’TÜİK, 2021 yılına dair yazılı medya istatistiklerini açıkladı. Bu istatistikler, yazılı medyanın duruma dair net bilgiler elde etmemizi sağladı. Gazete ve dergi sayısının bir önceki yıla göre yüzde 6 azaldığını gözler önüne seren TÜİK istatistikleri, gazete ve dergi sayısının 4 bin 460 olduğunu gösterdi. Bunun yanı sıra belirtilen yayınların yüzde 53,6’sının dergiler olduğunu da söylemek mümkün’’ dedi.

2021’de gazete ve dergilerin toplam tirajı 925 milyon oldu

Farklı konularda yazılar yazan ve bu yazıları okuyucularıyla paylaşan Aslı Sertdemir, yazılı medya istatistiklerine dair açıklamalarına şöyle devam etti:

‘’Konuyla ilgili paylaşılan istatistikler, gazete ve dergilerin yıllık tirajının yüzde 7,2 azaldığını gösteriyor. 2021 yılı ile 2020 yılını karşılaştırdığımızda, gazete ve dergilerin tirajı 2020 yılına göre yüzde 7,2 azalmış durumda. Ayrıca 2021 yılında gazete ve dergilerin toplam tirajının 925 milyon 56 bin 17 olduğunu görüyoruz. Bunun yüzde 95,3’ünü de gazeteler oluşturuyor. Gazetelerin sadece yüzde 21,4’ü aylık yayımlanıyor. Bununla birlikte gazetelerin yüzde 28,2’si haftalık yayımlanıyor. Dergilerin yüzde 21,6’sı ise üç aylık olarak yayımlanmakta olup yüzde 17,1’nin 6 aylık olarak yayımlandığı bilinmekte. TÜİK tarafından açıklanan istatistiklerde dergilerin yüzde 16,7’sinin sektörel/mesleki içerikli yayın yaptığı gözlemleniyor. Dergilerin 14,9’u akademik yayın yapmakla birlikte yüzde 8,7’sinin edebiyat/tarih içerikli olduğunu ifade etmek mümkün. Gazetelerin yüzde 90,3’ün siyasi-haber-güncel içerikli yayın yapıyor. Ayrıca Basın İlan Kurumunun idari kayıtlarından gelen bilgiler, gazete ve dergilerde yayımlanan resmi reklamların toplam bedelinin bir önceki yıla göre yüzde 34,7 oranında arttığı da gözlemleniyor. Reklam giderleri bu artışla birlikte 612 milyon 655 bin 609 lira oldu. Elde edilen istatistikler, gazete ve dergilerin güncel durumuna dair detaylı ve doğru bilgi edinmemizi mümkün kılıyor. Bu nedenle istatistikleri detaylı bir şekilde analiz etmek oldukça önemli.”