Sertifikalarını alan kursiyerlere içinde arı olan kovanlar dağıtıldı

Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde, Lapseki İlçe Tarım Müdürlüğü, Lapseki İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve TÜMAD Madencilik tarafından düzenlenen kurslarda Arıcılık Sertifikalarını alan kursiyerlere TÜMAD yetkilileri tarafından içlerinde arı olan kovanların dağıtımı yapıldı.

Lapseki İlçe Tarım Müdürlüğü, Lapseki İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve TÜMAD Madencilik tarafından düzenlenen arıcılık kurslarını başarıyla tamamlayarak, sertifikalarını alan vatandaşlara içlerinde arı olan kovan ve arıların bakımlarını kullanılacak malzemeleri teslimi yapıldı. Şahinli köyünde 9, Kocabaşlar köyünde 2, Dumanı köyünde 4 vatandaşa içlerinde arı olan kovanlar TÜMAD Madencilik Halkla İlişkiler Müdürlüğü ekipleri tarafından teslim edildi.

Kovan dağıtımı ile ilgili açıklamalarda bulunan TÜMAD Madencilik Halkla İlişkiler Müdürü Şaban Kılıçan, "Sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yaptığımız etkinlikler çerçevesinde daha önce Lapseki İlçe Tarım Müdürlüğü, Lapseki İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve TÜMAD Madencilik tarafından düzenlediğimiz Arıcılık kursu ve bu süreçte kursu başarıyla tamamlayan kursiyerler geçtiğimiz aylarda düzenlenen programla sertifikalarını almışlardı. Sertifikalarını alan kursiyerlere kurumumuz içlerinde arı olan her kursiyere ikişer kovan halı dağıtımını gerçekleştirdik hayırlı olsun vatandaşımız için bir başka kazanç kapısı olacağını düşünüyorum”dedi.