Sertifikalı çoban oldular

Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde Sürü Yönetimi Elemanı Kursu’na katılan 16 kursiyer, sertifika almaya hak kazandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı "Hayvancılık Desteklemeleri Uygulamaları Sürü Yöneticisi (Çoban) İstihdamı Desteği" çerçevesinde, ülke hayvancılığının geliştirilmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanması, hayvancılık politikalarının yürütülmesinde etkinliğin artırılması amacıyla Hayrabolu ilçesinde Sürü Yönetimi Elemanı Eğitim Programı gerçekleştirildi. Eğitim programı çerçevesinde 16 kursiyer sertifika almaya hak kazandı.

Sürü Yönetimi Elemanı Kursu belge törenine katılan Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürü Oktay Öcal ve kurum yöneticileri tarafından, İlçe Halk Eğitimi Merkezi ve Hayrabolu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile ortak düzenlenen kursta başarılı olan 16 kursiyere sertifikaları verildi.