Sertifikalı ilk yardım eğitimleri devam ediyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı, toplumun sağlığını ve güvenliğini ön planda tutarak temel ilk yardım eğitimlerine devam ediyor.

Sertifikalı ilk yardım eğitimleri devam ediyor
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Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı, toplumun sağlığını ve güvenliğini ön planda tutarak temel ilk yardım eğitimlerine devam ediyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, kurs programlarını teorik bilgi ve pratik uygulamaları bir araya getirerek katılımcıları en etkili şekilde bilinçlendiriyor. Bu eğitimler, katılımcılara ilk yardımın ne kadar hayati bir beceri olduğunu gösterirken, acil durumlar karşısında etkili müdahaleler yapma yeteneğini artırıyor. Alınan eğitimlerin sonucunda Büyükşehir Belediyesi tarafından, katılımcılara sertifika veriliyor.