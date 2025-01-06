Sertifikalı Tohum Kullanım Desteği Başvuruları Başladı
Son Başvuru Tarihi: 31 Temmuz 2025
Silivri İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2025 üretim sezonu için sertifikalı tohum kullanım desteği başvurularının başladığını duyurdu. Destekten faydalanmak isteyen yetiştiriciler, 31 Temmuz 2025 Perşembe günü mesai bitimine kadar gerekli başvurularını yapmaları gerektiği konusunda uyarıldı.
Başvuru sürecinde dikkat edilmesi gerekenler:
Başvurular, Silivri İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne dilekçe ile yapılacaktır.
Belirtilen tarihten sonra yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.
Destek programı kapsamında sertifikalı tohum kullanımı teşvik edilerek, üreticilerin kaliteli ve verimli üretim yapmalarına katkı sağlanması hedefleniyor.
Yetiştiricilerimizin mağduriyet yaşamamaları için belirtilen tarihe kadar başvurularını tamamlamaları önemle duyurulur.