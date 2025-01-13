Serviks kanserini önlemenin anahtarları: HPV testi ve aşısı

Kadınlarda sıkça karşılaşılan ancak erken teşhisle önlenmesi mümkün olan serviks kanserinin önlenmesinde HPV testi ve aşısı büyük önem taşıyor. Doç. Dr. Kazibe Koyuncu Demir, “HPV testi ve aşısı, serviks kanserinin önlenmesinde en önemli koruyucu adımlardan biridir” diyerek bu yöntemlerin hastalığın erken teşhisi ve önlenmesindeki hayati rolünü vurguladı.

HPV (Human Papillomavirus), cinsel yolla bulaşan ve birçok kanser türüne yol açabilen bir virüs grubudur. Medicana Kadıköy Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Kazibe Koyuncu Demir, "HPV testi, servikal kanserin gelişme riskini belirlemede önemli bir adımdır ve erken teşhisle tedavi şansı sunar" diyerek testin önemini vurguladı. Doç. Dr. Kazibe Koyuncu Demir serviks kanserinin başlıca nedeninin bazı yüksek riskli HPV türleri olduğunu belirtti ve ekledi:

“HPV testi, servikal kanser riskini belirlemek için yapılan bir tarama testidir. Rahim ağzı hücrelerinden alınan örnekle, yüksek riskli HPV türlerinin varlığı tespit edilir. Bu test, genellikle Pap smear testi ile birlikte yapılır. Pap smear testi, rahim ağzındaki anormal hücreleri tespit ederek kanserin erken evrelerinde tanı konmasını sağlar. HPV testi, kanserin önlenmesi adına önemli bir araçtır ve yüksek riskli HPV türlerine rastlanması durumunda daha ileri testler ve takip gerektirebilir.”

Hem kadınlar hem erkekler için savunma kalkanı

HPV aşısının, HPV’nin yol açtığı hastalıkların önlenmesinde kritik bir rol oynadığını belirten Doç. Dr. Kazibe Koyuncu Demir, “Bu hastalıklar arasında serviks kanseri, vajina ve vulva kanserleri, anal kanserler ve genital siğiller bulunur. HPV aşısı, özellikle virüsün en tehlikeli türlerine karşı koruma sağlar ve bu sayede virüsün neden olduğu kanserlere ve diğer sağlık sorunlarına karşı kişiyi savunmasız bırakmaz. Aşı, HPV virüsüne maruz kalmadan önce yapıldığında en etkili korumayı sağlar. HPV aşısı, cinsel hayata başlamadan önce, ideal olarak 11-12 yaşlarında yapılmalıdır. Ancak 9 yaşından itibaren yapılabilir ve 26 yaşına kadar önerilir. Cinsel aktiviteye geç başlamış ya da HPV’ye maruz kalmamış bireyler de yine aşıdan fayda görebilmektedir. Aşı, hem kadınlara hem de erkeklere uygulanmaktadır. Erkekler için aşılama, genital siğiller ve anal kanserlerin önlenmesinde etkili olur” açıklamalarında bulundu.

Aşı, virüse maruz kalmamış bireylerde etkili koruma sağlıyor

HPV aşısının, HPV’nin yüksek riskli türlerine karşı yüzde 90’a kadar koruma sağlama özelliğine sahip olduğunu belirten Doç. Dr. Kazibe Koyuncu Demir, “Bu oran, aşılanan kişilerin HPV’nin neden olduğu serviks kanseri, vajinal kanser, vulva kanseri, anal kanser ve genital siğiller gibi hastalıklara karşı büyük ölçüde korunmalarını sağlar. Aşı, özellikle daha önce HPV virüsüne maruz kalmamış bireylerde en etkili sonuçları verir. Ayrıca HPV aşısı yalnızca kanserlere karşı değil, aynı zamanda genital siğiller gibi HPV’nin yol açtığı diğer sağlık sorunlarına karşı da etkili bir koruma sunar. Aşı, dünya genelindeki sağlık otoriteleri ve araştırmacılar tarafından güvenli ve etkili bir uygulama olarak kabul edilmektedir” ifadelerini kullandı.

“HPV’den korunma yolları ve erken teşhisin önemi vurgulanmalı”

HPV aşısı, genellikle güvenli ve iyi tolere edilen bir aşıdır. Ancak her aşıda olduğu gibi HPV aşısında da bazı yan etkilerin görülebildiğini belirten Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Kazibe Koyuncu Demir, “En yaygın yan etkiler arasında uygulama bölgesinde ağrı, kızarıklık veya şişlik, hafif baş dönmesi, baş ağrısı, mide bulantısı ve yorgunluk hissi yer alabilir. Bu yan etkiler genellikle birkaç gün içinde geçer ve ciddi bir sorun oluşturmaz. Nadiren görülebilecek ciddi yan etkiler ise son derece seyrektir. HPV testi ve aşısı, serviks kanseri ve HPV ile ilişkili diğer hastalıkların önlenmesinde büyük bir rol oynar. Erken yaşlarda aşılanma, bu hastalıkların önlenmesinde güçlü bir koruma sağlar. 1-31 Ocak Rahim Ağzı Kanseri Farkındalık Ayı boyunca, HPV’ye karşı korunma yöntemleri ve erken teşhisin önemi vurgulanmalıdır” dedi.