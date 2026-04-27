Servis aracı, cadde üzerinde çalışan işçinin ayağını ezdi

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde cadde üzerinde çalışma yaptığı esnada servis aracının ayağından geçtiği telekomünikasyon şirketi çalışanı yaralandı.

Olay, Akyazı ilçesi Ada Caddesi üzerinde meydana geldi. Bir telekomünikasyon şirketi bünyesinde saha çalışması yürüten Cengiz R.’nin ayağı, cadde üzerinde görev yaptığı sırada yoldan geçen bir servis aracının altında kaldı. Yaralı işçinin yardımına mesai arkadaşları koştu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine kısa sürede ulaşan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi gerçekleştirilen Cengiz R., ambulansla Akyazı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralı çalışanın genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.