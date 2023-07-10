Servis minibüsü otomobile çarptı: 4 yaralı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde servis minibüsünün otomobile çarptığı kazada 4 kişi yaralandı.
Bursa’nın İnegöl ilçesinde servis minibüsünün otomobile çarptığı kazada 4 kişi yaralandı.
Kaza, 07.30 sıralarında İnegöl-Yenişehir yolu üzeri Mobilya İhtisas OSB kavşağı mevkiinde meydana geldi. İnegöl’den aldığı yolcuları Mobilya İhtisas OSB’deki bir mobilya fabrikasına taşıyan sürücü Muhammed Altun (30) yönetimindeki 16 S 60 97 plakalı servis minibüsü, önünde seyreden Şerife Nur Bodur (19) idaresindeki 16 BBH 002 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil yağmur suyu kanalına düşüp istinat duvarına çarparak durabildi. Kaza sonucu 4 kişi yaralandı. Kaza yerine 112, Jandarma ve İtfaiye Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan kadın sürücü ekiplerce kurtarıldı. Kazada yaralanan sürücüler ile servis aracında bulunan işçiler Muhammed Ali Aktürk (19) ve Halil Şahin (39), ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Jandarma Komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.