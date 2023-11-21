Servis minübüsü alev topuna döndü: İşçiler ölümden kıl payı kurtuldu

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde seyir halindeki servis minibüsü alev topuna döndü. Araçta bulunan işçiler ölümden kıl payı kurtuldu.

Servis minübüsü alev topuna döndü: İşçiler ölümden kıl payı kurtuldu
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Kocaeli’nin Gebze ilçesinde seyir halindeki servis minibüsü alev topuna döndü. Araçta bulunan işçiler ölümden kıl payı kurtuldu.

Olay, Gebze ilçesi Muallimköy Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki servis minibüsü, işçi indirdiği esnada alev topuna döndü. Diğer yolcular can havliyle kendini dışarı atarken 112 Çağrı Merkezine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Ekiplerin müdahalesi ile yangın söndürülürken araç hurdaya döndü. İşçilerin yara almaması büyük faciayı önledi.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Olay sebebiyle trafikte aksamalar meydana gelirken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.