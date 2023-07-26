Servis otobüsü ile otomobil çarpıştı, 1 kişi yaralandı: Kaza anı kamerada

Bursa'nın İnegöl ilçesinde servis otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Servis otobüsü ile otomobil çarpıştı, 1 kişi yaralandı: Kaza anı kamerada
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Bursa’nın İnegöl ilçesinde servis otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre kaza, saat 18.30 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde meydana geldi. Ahmet K. (46) yönetimindeki 16 SLE 11 plakalı otomobil, aynı yöne seyreden Enver D. (60) idaresindeki 16 S 6951 plakalı servis otobüsü ile çarpıştı. Kazada otomobilin sürücüsü yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.