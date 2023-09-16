Servisçiler dualar edip kurban keserek sezona başladı

Bursa’da her gün yüzlerce öğrenci taşıyan S.S. 269 Nolu Bursa Yenişehir Yeşilkent Servis Kooperatifi, 2023-2024 Eğitim-Öğretim yılının başlaması nedeniyle dualar eşiğinde kurbanlar keserek ikramlarda bulundu.

150 yakın servis araçları ile binlerce öğrenci taşıyan Yenişehir Yeşilkent Servis Kooperatifi sezon açılışını gerçekleştirdi. Açılışta kazasız bir yıl olması için dualar okunup kurbanlar kesilerek gelen konuklara ikramlar yapıldı.

S.S. 269 Nolu Bursa Yenişehir Yeşilkent Servis Kooperatifi Başkanı Fikret Çoban, “Öncelikle 2023-2024 Eğitim-Öğretim yılının camiamıza öğrencilerimize velilerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Geleneksel hale getirdiğimiz bu açılışlarımız öncesi dualar eşliğinde kurban keserek gelen misafirlerimize etli pilav ayran ikramında bulunuyoruz. İlçemizde 150 yakın servis araçları ile binlerce öğrencimiz ve görevlilerimizi sağlıklı bir şekilde okul ve evlerine sağlıklı bir şekilde ulaştırmak için büyük bir titizlik içinde çalışıyoruz. Açılımıza gelen herkese teşekkür ediyorum” dedi.