Servisçilerden İlk Yardım Eğitimi Hamlesi

Silivri Servisçiler Derneği (SİSED), okulların ara tatile girmesini fırsat bilerek şoför arkadaşlarına yönelik "İlk Yardım ve Acil Durumlarda İlk Müdahale" eğitimi gerçekleştirdi. Halk Eğitim Merkezi Müdürü Engin Akbal ve uzman öğretmenlerin destekleriyle düzenlenen eğitimde, katılımcılar acil durumlarda doğru müdahale tekniklerini öğrenme fırsatı buldu.

SİSED Başkanı Cihan Tuncel, eğitim sonrası yaptığı açıklamada, “Toplumun her alanında bir kişiye dahi olsa fayda sağlamak hedefimize kararlılıkla yürüyoruz. Hem personel hem de öğrenci taşımacılığı gibi önemli bir sorumluluğu üstleniyoruz. Bu kutsal görevde bilinçli hareket etmek ve işimizi layıkıyla yapmak en büyük arzumuz,” dedi.

Tuncel ayrıca, eğitim sürecine katkı sunan Halk Eğitim Merkezi yetkililerine ve üyelerin eğitime olan ilgisine teşekkür ederek, "Eğitim camiamızın desteği bizlere her zaman ışık tutuyor," ifadelerini kullandı.

Eğitim sonunda şoförlere katılım sertifikaları takdim edildi. SİSED, önümüzdeki süreçte de bilinçlendirme çalışmalarını sürdürmeyi planlıyor.