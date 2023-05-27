Servisinde taşıdığı minik öğrencilere sene sonu ödül sözünü tuttu, evinin bahçesinde ağırladı

Sakarya’nın Arifiye ilçesinde kaymakamlıktan emekli olduktan sonra servis işine başlayan Salih Öztaş ile eşinin örnek davranışı yürekleri ısıttı. Serviste taşıdığı ilkokul öğrencilerine sene sonu ödül sözünü tutan Öztaş ve eşi, evlerinin bahçesinde ağırladıkları çocuklara unutulmaz bir gün yaşattı.

Arifiye ilçesinde yaşayan 52 yaşındaki Salih Öztaş, Arifiye Kaymakamlığından emekli olduktan sonra servis işine başladı. Bu sene başından beri her gün aracında okula götürüp getirdiği ilkokul öğrencilerini kendi çocuklarından ayırmayan Öztaş ve ona hostes olarak yardım eden eşi Hanife Öztaş, onları eğlendirip motivasyonlarını artırabilecek bir etkinlik yapmak istedi. Çocuklara ‘Size sene sonunda bir ödülümüz olacak’ diyen çift, verdikleri söz için kolları sıvadı. Bekir Sıtkı Durgun İlkokuluna taşıdığı 16 öğrenciye evinin bahçesini açan Öztaş çifti, hazırladıkları çeşitli yiyecekleri çocuklara ikram etti. Piknik havasında geçen etkinliğin ardından çocuklar bahçede top ve balonlarla oynayarak gönüllerince eğlendi. Ailelerden de izin alınarak yapılan organizasyondaki görüntüler ise yürekleri ısıttı.

“Çocuklara moral oldu, çok eğlendiler”

Salih Öztaş, “Ben servis işine başladığımda tam pandemiye denk geldik. Dolayısıyla üç senedir artık aileler, çocuklar, herkes sıkıldı. Herkes evde, kimse kimseye gidip gelmiyor. Ben de bu işi yaparken çocukların da sıkıldığını gördüm. Çocuklara eğlence, motivasyon olsun istedik eşimle beraber. Sene sonunda ‘Size bir ödül olacak’ demiştik seneye başlarken. Sene sonu yaklaşıyor artık bitiriyoruz okulları, iki hafta sonra nasipse karneleri alacaklar. Onlara bir ödül olsun istedik. Sene başında vereceğimiz ödül sözünün karşılığında Arifiye ilçesinde bulunan evimizin bahçesinde çocuklara piknik havasında çeşitli ikramlarda bulunduk. Çocuklar da çok eğlendi. Eşimin hazırladığı yemeklerden yediler, top ve balonlarla oynayarak gönüllerince eğlendiler. İyi bir etkinlik oldu diye düşünüyorum. Eşimin hazırladığı pasta ve börek gibi yiyeceklerin yanı sıra kurabiyelerin üzerlerine tek tek çocukların isimleri yazıldı, onları da görünce çok mutlu oldular. Tabii bahçede oyun oynadıkları esnada üstlerini biraz batırdılar, anneleri biraz kızacak ama iyi bir enerji attılar ve çocuklara moral oldu diye düşünüyorum. Artık inşallah seneye yine devam ederiz” dedi.

“Servisimizdeki çocukları kendi çocuklarımızdan ayırmıyoruz”

Öğrencilerin aileleri ile aralarında oluşan güvenden de bahseden Öztaş, “Aileler çocuklarını servise verirken tedirgin oluyorlar. Özellikle bu pandemiden sonra biraz daha basında çıkan birkaç tane kötü örnek korkuttu insanları. Biz de bu tabuyu yıkmak için çocuklarla çok daha iyi vakit geçiriyoruz. Çocuklara ve ailelerine güven veriyoruz. Bu işi daha güzel yapacağımızı, daha iyi olacağını, verimli yapacağımızı anlatmaya çalışıyoruz ve zaten yapıyoruz da. Servisimizdeki çocukları kendi çocuklarımızdan ayırmıyoruz biz. Kendi çocuklarımızı nasıl koruyup kolluyorsak o çocukları da aynı çocuğumuz gözüyle bakıyoruz. Dolayısıyla çocuklar da bizi seviyor. İşte şimdi ‘ağabey’, ‘abla’ olduk. Çocuklar da bizi kabullendiler, aileden sayıyorlar, bize güveniyorlar. Veliler bize güveniyor. Telefon açıp ‘şöyle olsun’, ‘böyle olsun’ diyebiliyorlar. Hiç unutmuyorum hatta bir seferinde ablamızın birisi telefon etti. ‘Ağabey çocuk harçlığını evde unutmuş, ona harçlık ver akşam dönerken alırsın’ dedi. Yani bunu söyleyebilecek kadar da rahatız. Bu da hoş ve güzel bir şey. Ailelerin bizlere güvenmesi bizlerin hoşuna gidiyor” diye konuştu.

“Biz de onların sevinçlerine ortak olduk”

Salih Öztaş, bahçede çocukların doyasıya eğlendiği anları ölümsüzleştirmek için kayıt altına alarak aileleri ile de paylaştı. Servisçi ‘ağabey’ ve ‘abladan’ böyle bir davranış beklemeyen ve durum karşısında şaşıran aileler ise teşekkürlerini ileterek mutluluklarını dile getirdi. Öztaş, “Bizim çocuklarımız büyüdü artık üniversiteye başlayacaklar seneye nasipse. Biz de çocukları özlemişiz, küçük çocuk hevesi bizde de ağır basıyordu. Çocuklarla bahçede biz de mutlu olduk, onların sevincini gördük. Onlarla beraber biz de mutlu olduk, eğlendik ve iyi bir gün geçirdik. Biz bu organizasyonu ailelerin izniyle gerçekleştirdik. Etkinlikten sonra bahçede çocukların yaptıklarının fotoğraf ve videolarını ailelerine attık. Aileleri de çok sevindi ve mutlu oldu. Tabii servisçi ‘ağabey’ ve ‘abladan’ böyle bir şey hiç beklemiyorlardı. Çocuklar mutlu olsun diye yaptık ve inşallah mutlu da olmuşlardır. Aileler de iyi geri dönüşler yaparak, hepsi teşekkür ettiler. Çeşitli hediyeler de verdik çocuklara. Çocuklar eşime hediye getirdi, o da çok güzel oldu. Kendileri ile birlikte bizi ve servisi çizdikleri resmi eşime hediye ettiler, bunun gibi birkaç resim daha var. Manevi değeri olan hediyeler oldu bunlar bizim için. Çocukları evimizin bahçesinde topladık, onlar da burayı çok sevdi. Okulumuza da yakın zaten. Veliler de biliyor evimizin konumunu, yerini. Böyle bir sezonu kapatıyoruz, inşallah seneye hayırlısıyla daha iyi bir servis yaparız” ifadelerini kullandı.