Sessiz katil: Aort anevrizması

Kalbin ana atardamarı olan aortta meydana gelen anevrizmaların teşhis ve tedavisine ilişkin açıklamalarda bulunan Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Önder Teskin, anevrizmanın erken dönemlerde genellikle belirti vermediğine dikkat çekti.

Özel Adatıp Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Önder Teskin, aort anevrizmasının tanı ve tedavi süreçleri hakkında açıklamalarda bulundu. Aort anevrizmasının, kalpten çıkan ana atardamar olan aortun çapının 2 katına çıkarak normalden fazla genişlemesi durumu olduğunu ifade eden Prof. Dr. Teskin, "Bu genişleme, zamanla damar duvarında zayıflama ve yırtılma riskini artırabilir. Erken teşhis ve takip, hayati öneme sahiptir" dedi.

Anevrizmanın erken dönemlerde genellikle belirti vermediğine dikkat çeken ve tedavi yöntemleri hakkında da bilgi veren Prof. Dr. Önder Teskin, "Hastalarda şiddetli göğüs veya sırt ağrısı, nefes darlığı, yutma güçlüğü gibi şikayetler görülebilir. Bu belirtiler ortaya çıktığında acil müdahale gerekebilir. Cerrahi onarım ve endovasküler yöntemler günümüzde en çok tercih edilen seçeneklerdir. Hastanın durumuna göre hangi yöntemin uygun olduğuna karar verilir. Düzenli takip ve risk faktörlerinin kontrolü, tedavi başarısını artırır" diye konuştu.

Öte yandan Prof. Dr. Teskin, aort anevrizmasından korunmak için; sigara kullanımının bırakılması, hipertansiyonun kontrol altına alınması ve düzenli sağlık kontrollerinin önemine vurgu yaptı.