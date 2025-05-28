SESYAD Veteran Takımı Şampiyonluk İçin Sahaya Çıkıyor!

Trakya 40 Yaş Üstü Veteran Futbol Ligi’nde mücadele eden Silivri SESYAD Veteran Futbol Takımı, sezonun en kritik karşılaşmasına çıkıyor. Ligin zirvesinde yer alan iki güçlü takımın karşı karşıya geleceği mücadelede, Silivri temsilcisi şampiyonluk için ter dökecek.

Karşılaşma, 26 Mayıs Pazar günü saat 16.00’da Silivri İBB Müjdat Gürsu Stadı’nda oynanacak. Rakip ise ligin iddialı ekiplerinden Kırklareli Belediye Veteran Takımı. Galibiyet halinde şampiyonluğunu ilan edecek olan SESYAD’da moraller yüksek, hazırlıklar ise tamamlandı.

Silivri halkının büyük ilgi göstermesi beklenen müsabaka öncesi, SESYAD yönetimi tüm ilçe sakinlerini tribünleri doldurarak takımlarına destek olmaya davet etti. Taraftarlar, tarihi mücadelede futbolculara moral vermek ve bu gurur anına tanıklık etmek için tribünlerde yerlerini alacak.

Silivri SESYAD kazanırsa, Trakya Veteran Ligi Şampiyonu olacak!