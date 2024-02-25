Sevda Türküsev, Çayırovalı okurlarıyla buluştu

Çayırova Belediyesi’nin kültür-sanat programları kapsamında okurlarıyla buluşan Yazar Sevda Türküsev, "Medya ve Sosyal Medyanın Aile Üzerine Etkileri" isimli söyleşi gerçekleştirdi.

Programa Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi ve çok sayıda vatandaş katılım gösterdi. Çayırova’ya kültür sanat kimliği kazandıracak programlar düzenlemeye devam ettiklerini söyleyen Başkan Çiftçi, "Sadece ilçemizde değil, bölgemizde de bir ilki gerçekleştirdik ve kitap fuarları düzenledik. Bizler sizleri birçok yazarımızla buluşturduk, alanında uzman isimleri ilçe sakinlerimizle bir araya getirdik. Bir tarafta belediye hizmetlerimizi yaparken, bir taraftan da kültür sanat etkinliklerini düzenlemeye devam edeceğiz" dedi.

Başkan Bünyamin Çiftçi, konuşmasının ardından Türküsev’e çiçek takdim etti. Yazar Türküsev ise söyleşinin ardından okurlarının kitaplarını imzaladı.